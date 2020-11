SABADO 21 DE NOVIEMBRE DE 2020

Cumpleaños

AGRADECIMIENTO Eternamente estaremos agradecidos a la UTI del Hospital San José por la atención profesional pero sobre todo humana que tuvieron con nuestro querido papá y esposo ROQUE CAMPODONICO durante su internación (26/8-14/10) ----- CRUZADA SOLIDARIA A quien pueda colaborar: se necesita camioneta para poder trasladar a Papá Noel por un barrio de la ciudad y también golosinas o juguetes (en buenas condiciones), todo para los chicos. Ha sido y es un año difícil para todos, pero en el final del año queremos sacar una sonrisa a los niños, que no pierdan la ilusion. Si podes ayudar llamanos al (3489) 571580 (Fredi) o acercalo a Maipu 520 Bº 9 de Julio. Gracias!! LLAMADO A LA SOLIDARIDAD SE NECESITAN 20 DADORES DE SANGRE DE CUALQUIER GRUPO O FACTOR Y 4 DE PLAQUETAS PARA LINA DILILLO. A los interesados, comunicarse al teléfono 011 49815020 de lunes a viernes de 8 a 18 y los sábados de 8 a 12. ----- FRASE DEL DIA Somos sanados del sufrimiento solamente cuando lo experimentamos a fondo. Marcel Proust (1871-1922) Escritor francés.