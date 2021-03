Cumpleaños

SABADO 28 DE NOVIEMBRE DE 2020

LLAMADO A LA SOLIDARIDAD SE NECESITAN 20 DADORES DE SANGRE DE CUALQUIER GRUPO O FACTOR Y 4 DE PLAQUETAS PARA LINA DILILLO A los interesados, comunicarse al teléfono 011 49815020 de lunes a viernes de 8 a 18 y los sábados de 8 a 12. ----- EL GRUPO ESPERANZA SIGUE SEMBRANDO SONRISAS Vimos a varios voluntarios del Grupo Esperanza sentados en ronda conversando animadamente y muy sonrientes en la plaza Eduardo Costa. Creemos que están organizando algo nuevo Preguntamos y nadie nos contó nada (Shhhhhhhhh) SECRE0TO TOTAL... ----- CRUZADA SOLIDARIA A quien pueda colaborar: se necesita camioneta para poder trasladar a Papá Noel por un barrio de la ciudad y también golosinas o juguetes (en buenas condiciones), todo para los chicos. Ha sido y es un año difícil para todos, pero en el final del año queremos sacar una sonrisa a los niños, que no pierdan la ilusion. Si podes ayudar llamanos al (3489) 571580 (Fredi) o acercalo a Maipu 520 Bº 9 de Julio. Gracias!! ----- FRASE DEL DIA "Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo. Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso, ciertamente, no resulta tan sencillo". Aristóteles (384 AC-322 AC) Filósofo griego.