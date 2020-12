DOMINGO 06 DE DICIEMBRE DE 2020

Cumpleaños

GUARDIA VETERINARIA DOMINGOS Y FERIADOS 03489-15-515860 LA FRASE DEL DIA "No se desprecia a todos los que tienen vicios, pero sí a los que no tienen ninguna virtud." François de La Rochefoucauld (1613-1680) Escritor francés. SE GRATIFICARÁ A quien haya encontrado audífono indispensable para la persona que lo utiliza. Comunicarse al 428971 o 15-576731 CRUZADA SOLIDARIA A quien pueda colaborar: se necesita camioneta para poder trasladar a Papá Noel por un barrio de la ciudad y también golosinas o juguetes (en buenas condiciones), todo para los chicos. Ha sido y es un año difícil para todos, pero en el final del año queremos sacar una sonrisa a los niños, que no pierdan la ilusion. Si podes ayudar llamanos al (3489) 571580 (Fredi) o acercalo a Maipu 520 Bº 9 de Julio. Gracias!! LOS VECINOS DEL BARRIO SIDERCA AGRADECEN A los señores Luis Costa Sec. Entidades de Bien Pública y Fabio Hernandez de Parques y Jardines por la colaboracion en la solucion de los inconvenientes surgidos en los últimos dias. Soc. de Fomento Barrio Siderca