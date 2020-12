VIERNES 11 DE DICIEMBRE DE 2020

Cumpleaños

AGRADECIMIENTO El sabado 5/12/20 el "Nono Mario" (como lo llaman sus nietos y bisnieta) sufrió un grave accidente en la vía pública. Por la presente queremos agradecer al personal de Guardia del Hospital San José: Dr. Marcelino Diaz, enfermeras Norma Hereñú, Analía Escobar y Maria Alegre. Al Dr. Urbant, personal administrativo y de Seguridad de Guardia. A la Dra. Gabriela Caivano y Dr. Diego Bertolino por su incondicionalidad. A todas aquellas personas anónimas que lo asistieron en el momento, al SAME, Bomberos Voluntarios y Personal Policial. A toda nuestra familia, amigos y conocidos por su apoyo. Sus hijos Rosana y Sergio ----- LA FRASE DEL DIA "La amistad perfecta es la de los buenos y de aquellos que se asemejan por la virtud. Ellos se desean mutuamente el bien en el mismo sentido." Aristóteles ----- CRUZADA SOLIDARIA A quien pueda colaborar: se necesita camioneta para poder trasladar a Papá Noel por un barrio de la ciudad y también golosinas o juguetes (en buenas condiciones), todo para los chicos. Ha sido y es un año difícil para todos, pero en el final del año queremos sacar una sonrisa a los niños, que no pierdan la ilusion. Si podes ayudar llamanos al (3489) 571580 (Fredi) o acercalo a Maipu 520 Bº 9 de Julio. Gracias!!