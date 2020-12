DOMINGO 13 DE DICIEMBRE DE 2020

Cumpleaños

PETROLEROS La Asociación de Bomberos Voluntarios de Campana saluda a los trabajadores Petroleros en su día. ----- FELIZ CUMPLE HELENITA! Hoy cumple 2 añitos mi hermosa y dulce nietita Helena. Me alegra saber que cada dia creces con travesuras, pero en tamaño y conocimientos. Se que te convertiras en un ser grande y maravilloso. Que Dios te bendiga y te colme de bendiciones hoy y siempre. Besos de tus bisabuelos Abel y Juany y de todos tus tíos, tías y primos. Sabes que te amo y quiero verte crecer y festejar la vida. Te ama tu Abu Marita. ----- LA FRASE DEL DIA "La palabra es como un rodillo laminador que alarga siempre los sentimientos". Gustave Flaubert (1821-1880) Escritor francés. ----- CRUZADA SOLIDARIA A quien pueda colaborar: se necesita camioneta para poder trasladar a Papá Noel por un barrio de la ciudad y también golosinas o juguetes (en buenas condiciones), todo para los chicos. Ha sido y es un año difícil para todos, pero en el final del año queremos sacar una sonrisa a los niños, que no pierdan la ilusion. Si podes ayudar llamanos al (3489) 571580 (Fredi) o acercalo a Maipu 520 Bº 9 de Julio. Gracias!! ----- AGRADECIMIENTO Agradezco a DAMIÁN GOZELA de TAXIS SIDERCA, la devolución del teléfono celular que dejé olvidado en su coche. Gentil y desinteresadamente lo llevó a mi casa. Toda la gente de la Agencia es muy amable y atenta. ¡¡¡Felices Fiestas!!! MARA ----- ----- NOTICIÓN!!! Se viene la caravana murguera El Grupo Esperanza nos dio la gran sorpresa. Necesitamos sembrar alegría con los vecinos. ¡¡¡A prepararse!!!