JUEVES 17 DE DICIEMBRE DE 2020

CRUZADA SOLIDARIA A quien pueda colaborar: Se necesita camioneta para poder trasladar a Papá Noel por un barrio de la ciudad y también golosinas o juguetes (en buenas condiciones), todo para los chicos. Ha sido y es un año difícil para todos, pero en el final del año queremos sacar una sonrisa a los niños, que no pierdan la ilusion. Si podes ayudar llamanos al (3489) 571580 (Fredi) o acercalo a Maipu 520 Bº 9 de Julio. Gracias!! ----- FRASE DEL DIA Sé quién era esta mañana cuando me levanté, pero creo que he debido cambiar varias veces desde entonces. Lewis Carroll (1832-1898) Matemático y escritor británico. ----- ¿NOS REGALAN UNA SONRISA?? Invitamos a los vecinos a saludar desde sus casas el paso de la Caravana Murguera del Grupo Esperanza. El sábado 19 de diciembre a las 19 horas, salimos de Balcarce y 25 de Mayo. Si llueve se pasa para el domingo. Grupo Esperanza.