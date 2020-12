Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



VIERNES 18 DE DICIEMBRE DE 2020 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) CRUZADA SOLIDARIA A quien pueda colaborar: se necesita camioneta para poder trasladar a Papá Noel por un barrio de la ciudad y también golosinas o juguetes (en buenas condiciones), todo para los chicos. Ha sido y es un año difícil para todos, pero en el final del año queremos sacar una sonrisa a los niños, que no pierdan la ilusion. Si podes ayudar llamanos al (3489) 571580 (Fredi) o acercalo a Maipu 520 Bº 9 de Julio. Gracias!! ----- FRASE DEL DIA "No me importa caminar. No hay distancias cuando se tiene un motivo". Jane Austen (1775-1817) Escritora británica. ----- AGRADECIMIENTO Desde la "Escuela Primaria Nº10 Ronald Nash" quisiéramos dedicar unas palabras de agradecimiento a la Aduana de Campana quienes nos apadrinan y nos han acompañado durante este año tan difícil colaborando con nuestra institución y con la comunidad educativa del barrio la Josefa. Valoramos profundamente su apoyo como también lo hacen nuestros niños niñas y sus familias. Finalizando este ciclo sabemos que contamos con ustedes. Muchas gracias! v.20.12 ----- GRUPO ESPERANZA ¿NOS REGALAN UNA SONRISA?? Invitamos a los vecinos a saludar desde sus casas el paso de la Caravana Murguera del Grupo Esperanza. El sábado 19 de diciembre a las 19 horas, salimos de Balcarce y 25 de Mayo. Si llueve se pasa para el domingo. Pág. siguiente (2/3)