DOMINGO 20 DE DICIEMBRE DE 2020

GUARDIA VETERINARIA DOMINGOS Y FERIADOS 03489-15-515860 ----- "YO BRINDO" Por lo que ayer dolio y hoy superé

por los que supieron dejar

una huella en mi vida

y no una cicatriz

por los viejos tiempos

y sus grandes momentos

por los que se fueron

por los que están

y por los que vendran

por los que partieron

pero están en mi corazón

por las bendiciones de vida

y las lecciones aprendidas

por poder perdonar

a los que me hicieron mal

por querer tanto a la Virgen Maria

que me dio su amor

por cada momento que caí

y me volvi a levantar

Por todo eso yo brindo. Amen Juani Cossa ----- CRUZADA SOLIDARIA A quien pueda colaborar: se necesita camioneta para poder trasladar a Papá Noel por un barrio de la ciudad y también golosinas o juguetes (en buenas condiciones), todo para los chicos. Ha sido y es un año difícil para todos, pero en el final del año queremos sacar una sonrisa a los niños, que no pierdan la ilusion. Si podes ayudar llamanos al (3489) 571580 (Fredi) o acercalo a Maipu 520 Bº 9 de Julio. Gracias!! ----- AGRADECIMIENTO Desde la "Escuela Primaria Nº10 Ronald Nash" quisiéramos dedicar unas palabras de agradecimiento a la Aduana de Campana quienes nos apadrinan y nos han acompañado durante este año tan difícil colaborando con nuestra institución y con la comunidad educativa del barrio la Josefa. Valoramos profundamente su apoyo como también lo hacen nuestros niños niñas y sus familias. Finalizando este ciclo sabemos que contamos con ustedes. Muchas gracias! v.20.12 ----- FRASE DEL DIA "Lo mejor es la ayuda mutua. Como todos sabemos que somos imperfectos, intentamos ayudarnos los unos a los otros." Haruki Murakami (1949-?) Escritor y traductor japonés. ----- AGRADECIMIENTO Eduardo Gigena y Sra. agradecen las atenciones recibidas en Clinica UOM a todo el personal médico, ambulancieros y a todas las personas que lo asistieron, mil gracias y bendiciones para todos! ------ ----- SOMOS UN GRUPO SOLIDARIO LLAMADO "AYUDAME A AYUDAR AL QUE MAS NECESITA" Estamos pidiendo la colaboración de los vecinos con donaciones de juguetes, golosinas, masitas, jugos, que serán entregados a los chicos estas fiestas. Nuestro Lema es: "Dona un juguete y regalá una sonrisa". Se pueden comunicar a través de este facebook o de la pagina. v.20.12. ----- INFORMA: Que cuenta con disponibilidad de NICHOS en el "Panteón Sociedad Cosmopolita" ubicado en el Cementerio Local. Abierto a la comunidad y precios diferenciales para nuestros afiliados. Por información comunicarse de lunes a viernes de 8 a 16 hs al tel. 03489-422729 os.italianacampana@gmail.com Pág. siguiente (2/3)