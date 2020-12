MARTES 22 DE DICIEMBRE DE 2020

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) AGRADECIMIENTO Quisiéramos agradecer a las y los trabajadores del Hospital Municipal de Campana por el excelente trato brindado a nuestro padre Héctor Leiss durante su estadía en la Unidad Coronaria. Además, destacar que las y los doctores, enfermeras y personal de maestranza no podrían haber seguido mejor, al pie de la letra, los pasos clínicos y/o protocolares que su tarea les demanda, y estamos seguros que sin ello el resultado podría no haber sido el mismo, ya que incorporaron a sus tareas una variable que marca la diferencia, que es el amor por su trabajo, un trato afectuoso y empático para con la familia. Es destacable la excelencia en el trabajo y la calidad humana de todas las personas que participaron en el cuidado y recuperación de nuestro padre. Al personal de seguridad, maestranza y profesionales de la salud les agradecemos de corazón y los felicitamos por el gran trabajo que realizan día a día en nuestro hospital. La familia Leiss los abraza... ----- CRUZADA SOLIDARIA A quien pueda colaborar: se necesita camioneta para poder trasladar a Papá Noel por un barrio de la ciudad y también golosinas o juguetes (en buenas condiciones), todo para los chicos. Ha sido y es un año difícil para todos, pero en el final del año queremos sacar una sonrisa a los niños, que no pierdan la ilusion. Si podes ayudar llamanos al (3489) 571580 (Fredi) o acercalo a Maipu 520 Bº 9 de Julio. Gracias!! ----- AGRADECIMIENTO Agradecemos a SMATA Zarate panta Vuteq, por la colaboración al comedor "Corazón Contento" del Barrio El Destino para los festejos de Navidad. Más de cien niños están muy contentos y agradecidos con los delegados trabajadores comprometidos con los más humildes, Guillermo Escobar y Mauro Dijacobo. Barrios de pie ----- MI BELLA AILÍN... Por Nahuel Sanchez Bredle Frente al mar una petición al cielo elevé,

quizás fue mi último clamor al borde

de la resignación. Un verano caminando por

peatonales y pisando la arena de la playa,

solo me faltabas vos...

.

Nos conocíamos hacía mucho tiempo,

nunca planeábamos nuestro encuentro.

Espontáneas muestras y gestos de cariño

fueron el germen de un amor que cada día nos sorprendió.

Similitudes hermosas, las claves de nuestro amor

integridad, perseverancia y siempre... Con Dios.

.

Anhelo una vida a tu lado, mates, comida y helado.

Caminar juntos de la mano, ir al cine, contemplar

la calma del rio o ver de lejos con vos un mar embravecido.

La distancia y el tiempo me recuerdan las promesas

matrimonio y eternidad, esa es nuestra felicidad...

.

La envidia y la incredulidad de la gente no debe pesar.

Nosotros sabemos nuestra historia y cuando podemos dar.

Elijo ir a La Paz a buscar mi paz, tu amor llegó justo a tiempo,

no existen impedimentos, los designios de Dios son perfectos...

.

Porque sin buscarte te ando buscando

principalmente cuando cierro mis ojos.

Estar juntos es nuestro destino, nos estamos preparando

para algo sagrado

en la salud y la enfermedad, en la escasez y en la prosperidad.

.

A mis palabras no se la lleva el viento

van de la manos con los hechos

Falta menos tiempo, preparando nuestro nido yo me encuentro.

Aeropuertos y terminales, nuestro amor un milagro de Dios,

Ailín sos y serás siempre mi gran amor. Pág. siguiente (2/3)