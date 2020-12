JUEVES 24 DE DICIEMBRE DE 2020

Pág. siguiente (2/3) CRUZADA SOLIDARIA A quien pueda colaborar: se necesita camioneta para poder trasladar a Papá Noel por un barrio de la ciudad y también golosinas o juguetes (en buenas condiciones), todo para los chicos. Ha sido y es un año difícil para todos, pero en el final del año queremos sacar una sonrisa a los niños, que no pierdan la ilusion. Si podes ayudar llamanos al (3489) 571580 (Fredi) o acercalo a Maipu 520 Bº 9 de Julio. Gracias! ----- FRASE DEL DIA "En la adversidad una persona es salvada por la esperanza." Menandro de Atenas (342 adC-292 adC) Dramaturgo Griego. ----- POR FAVOR NO LOS USES! QUE CELEBRAR NO IMPLIQUE HACERLE DAÑO A LA NATURALEZA?? ?? Los GLOBOS ???? al desinflarse o explotar caen y contaminan los ecosistemas. Los que contienen helio pueden recorrer hasta tres mil kilómetros, hasta caer en cursos de agua y bosques. Allí los ANIMALES los confunden con alimento, y al no poder digerirlos, mueren. También es frecuente que se les enreden en patas y alas, causándoles una agonía cruel. #naturaleza #ecología #rescatefaunasilvestre #yonomatoserpientes #CienciaCiudadana #CelebremosConscientes #NoUsesGlobos #NoGlobos #nomasglobos #pirotecniacero ----- Pág. siguiente (2/3)