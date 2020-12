MIERCOLES 30 DE DICIEMBRE DE 2020

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) GRACIAS SAGRADO CORAZON DE JESUS VIRGENCITA Y SANTITOS... Por ayudarme en la salud: Rosa ----- FRASE DEL DIA La manera de conseguir la felicidad es haciendo felices a los demás. Robert Baden Powell ----- PRÓSPERO AÑO NUEVO La Comisión Directiva del Círculo Amigos del Tango saluda con motivo de estas Fiestas deseándoles un próspero Año Nuevo a todos. ----- ASOCIACIÓN MUTUAL SIDECOM ASAMBLEA ORDINARIA El Consejo Directivo de la Asociación Mutual Sidecom, de acuerdo a lo determinado en los Art. Nº 29, 30, 32, 33, 34 y 36 del Estatuto Social, y en cumplimiento de la Resolución 1015/2020 emitida por el INAES convoca a los señores socios y adherentes a la Asamblea Ordinaria que se llevará a cabo el día 8 de Enero de 2021 a las 20:00 hs, en las intalaciones del Club Villa Dálmine sito en Av. Mitre 1751 de Campana, Prov. de Buenos Aires para tratar el siguiente Orden del Día. 1- Designación de dos socios para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con Presidente y Secretario. 2- Motivo por el cual la Asamblea se convocó fuera de término. 3- Aprobación de Memoria, Inventario, Balance General y Cuadro Demostrativo de Gastos y Recursos e Informe de Organo Fiscalizador correspondiente al Ejercicio Nº 31 iniciado el 01-02-2019 y finalizado el 31-01-2020. 4- Aprobación de compensación a Directivos. 5- Aprobación modificación de la cuota social. El quorum (Art. 37) para cualquier tipo de Asamblea será la mitad más uno de los asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente 30 minutos después con los socios presentes cuyo número no podrá ser menor a los miembros del Organo DIrectivo y Organo Fiscalizador. CONSEJO DIRECTIVO Pág. siguiente (2/3)