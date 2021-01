Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



SABADO 02 DE ENERO DE 2021 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) REFLEXIONES DE FIN DE AÑO Las reflexiones de fin de año invitan a hacer un balance personal que en esta época resulta más que lógico, pues todo cierre conlleva a una evaluación. Entregarse a la reflexión de cómo ha resultado nuestra vida en términos generales es la manera de aprender de los errores, salvar los aciertos y así reposicionarnos para lo que vendrá en la nueva etapa que se inicia. Es un período de nostalgia, donde afloran muchísimas sensaciones. Parece que todos nos sentimos más vulnerables, más sensibles. Y replantearse el año aflora como una costumbre casi obligada. Los proyectos, las metas, los objetivos parecen competir alocadamente para que, antes de que termine diciembre, las batallas sean ganadas. De manera virtual, uno tiende a creer que es durante el último mes el momento en que todos los plazos se vencen, tornándose de vida o muerte alcanzar la cumbre para poder sentirnos realizados y orgullosos de nosotros mismos. Claro que siempre es gratificante y alentador alcanzar lo que nos proponemos, pero todos debemos ser menos autoexigentes y comprender que la vida también juega sus cartas: si una meta no se alcanza, ¿cómo estar del todo seguros que es por falta de capacidad o de dedicación? A veces tenemos viento a favor, y otras en contra. Amigos míos, no siempre se puede ganar. ----- FRASE DEL DIA "Si dejáramos de mostrarnos autosuficientes y nos atreviéramos a reconocer la gran necesidad del otro que tenemos para seguir viviendo, como muertos de sed que somos en verdad, ¡cuánto mal podría ser evitado!" Ernesto Sábato ----- QUE ES NAR-ANON? Nar-Anon es una confraternidad para los familiares y amigos de adictos cuyas vidas han estado o están siendo afectadas por la adicción de alguien. Los Grupos de Familia Nar-Anon son principalmente para usted que conoce o ha conocido una sensación de desesperación en relación con el problema de adicción de alguien muy cercano a usted. Cuando entra en nuestro grupo de familia, ya no está solo, sino entre verdaderos amigos que entienden su problema como pocos podrían. Respetaremos su confianza y anonimato, ya que sabemos que respetará el nuestro. Esperamos poder darle la seguridad de que ninguna situación es demasiado difícil y que ninguna infelicidad es demasiado grande para ser superada. Reuniones: Martes 18 hs en Ateneo Parroquial Varela entre 9 de Julio y Jean Jaures. v.3.1.2012. ----- Pág. siguiente (2/3)