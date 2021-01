MARTES 05 DE ENERO DE 2021

Cumpleaños

AGRADECIMIENTO Queremos agradecer al Sr. Intendente Sebastián Abella por todo lo que nos ayudó por el fallecimiento de CRISTIAN FABIAN (PELUCHE") ALVAREZ, Hacemos extensivo el agradecimiento a la Comisión Directiva del Bº Dallera, al presidente y demás integrantes. También muy especialmente a Pablo Churruarín. A nuestras vecinas Patricia Taborda y Maibel Martinez y a todos los que se acercaron y estuvieron presentes en este difícil momento. A toda la familia y amigos. GRACIAS!!! La Familia ----- FRASE DEL DIA "La vida se contradice tanto que uno se las arregla como puede con la vida." Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) Escritor francés. ---- QUE ES NAR-ANON? Nar-Anon es una confraternidad para los familiares y amigos de adictos cuyas vidas han estado o están siendo afectadas por la adicción de alguien. Los Grupos de Familia Nar-Anon son principalmente para usted que conoce o ha conocido una sensación de desesperación en relación con el problema de adicción de alguien muy cercano a usted. Cuando entra en nuestro grupo de familia, ya no está solo, sino entre verdaderos amigos que entienden su problema como pocos podrían. Respetaremos su confianza y anonimato, ya que sabemos que respetará el nuestro. Esperamos poder darle la seguridad de que ninguna situación es demasiado difícil y que ninguna infelicidad es demasiado grande para ser superada. Reuniones: Martes 18 hs en Ateneo Parroquial Varela entre 9 de Julio y Jean Jaures.