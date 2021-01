DOMINGO 17 DE ENERO DE 2021

Cumpleaños

GUARDIA VETERINARIA DOMINGOS Y FERIADOS 03489-15-515860 ----- AGRADECEMOS!!!... A la Sra. GRACIELA BALDUZZI del Comercio "TODO COLORES ARTISTICA" Por la restauración de la imagen de la Virgen del Rosario de San Nicolás de la calle Dorrego, en forma desinteresada. Ejemplo como estos realza la grandeza del ser humano. Muchas gracias!!!!! Carmen y Victor ----- FRASE DEL DIA Lo que no se nombra no existe. George Steiner (1929-?) Filósofo francés. EXTRAVIO Se ha extraviado documentacion completa a nombre de BENITEZ JUAN ROBERTO. Quien tenga datos o la haya encontrado llamar al 11-59793737. v.17.1. SE HA ENCONTRADO CACHORRO Se ha encontrado cachorro zona centro. Su dueño puede contactarse al 3489-529627. v.17.1. ----- HASTA EL FINAL Cuando sentis que todo te da vuelta que estas a punto de morir que se te va la vida en un minuto que tenes el alma hecha mil pedazos sentis un sabor amargo toda la tristeza te cubre tu cuerpo. Extiende tus manos buscando otra mano amiga y no la encontras para sentir el calor del otro... y no está. Queres dar todo en ese momento lo que diste en vida, amor, ternura comprensión y ahora todo no está. En tu memoria llega el pasado triste solo abandonado sin una sonrisa solo una mueca que pasó, olvido pena y recordar cuando diste sin mirar a nadie, cuanto amor regalaste sin pedir nada a cambio solo los recuerdos quedan unos partieron otros quedaron pero todo silencio y olvido perdido pero solo me quedó algo que nunca perdí mi fe esperanza con Jesús mi compañero amigo que nunca me dejó y olvidó y tanto espero hasta el final. Amen Juani Cossa ----- CANCELACIÓN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Estimados afiliados: De acuerdo a lo establecido por la Resolución Nº 4391/2020, Nº 1/2021 y 4/2021 del Ministerio de Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y su cuadro de actividades es que no se habilita a celebrar la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA convocada para el viernes 29/01 en la sede de la Mutual, dejando sin efecto la convocatoria realizada el 29/12/2020. La misma será reprogramada cuando se otorguen los permisos correspondientes de acuerdo a la situación sanitaria. Comisión Directiva.