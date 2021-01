VIERNES 22 DE ENERO DE 2021

Cumpleaños

PEDIDO SOLIDARIO Se solicita a la comunidad dadores de sangre Factor 0+ para ayudar a Mariela Gallo, vecina de nuestra ciudad que actualmente está internada en el Hospital Pirovano. Acercarse a la Unidad de Hemoterapia de dicho hospital ubicado en Avenida Monroe 3555 de lunes a viernes de 8 a 10:30 horas. ----- FRASE DEL DIA "Si no se tomara la vida como una misión, dejaría de ser vida para convertirse en infierno". Leon Tolstoi (1828-1910) Escritor ruso. ----- SOLICITUD DE PARADERO En I.P.P. caratulada "AVERIGUACION DE PARADERO", denunciante COSTISH ROSA progenitora de la causante COSTISH SAMIRA BRENDA¨ con intervención de la UFI y Juicio Nro. 02 de Campana, del Departamento Judicial Zarate-Campana a cargo de la Dra. ANA LAURA BRIZUELA; dirijo a Ud la presente a los fines de solicitarle quiera tener a bien y por donde corresponda se brinde colaboración con el finde dar con el del causante, COSTISH SAMIRA BRENDA, Argentina, 16 años de edad, nacida el dia 31/03/2004, Instruida, estado civil soltera, de ocupación desocupada, domicilio en calle Salmini nro. 250 entre Necochea y Liners, de la ciudad de Campana, Documento Nacional de Identidad Numero 45.821.207, teléfono nro. 03489-524833, facebook: www.facebook.com/zamira.costich, quien resulta ser de contextura física delgada, de aproximadamente 1.60mts de altura, de tez blanca, ojos azules, cabellos lacios, largo hasta la cintura de color negro, quien como características particulares posee las orejas perforadas y un pircing en la nariz, un tatuaje en el hombre izquierdo con la leyenda de YISEÑA.- Cualquier informacion llamar a la Comisaria de Campana Tel.422025.