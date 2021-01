Cumpleaños

DOMINGO 24 DE ENERO DE 2021

FELIZ ANIVERSARIO! 21-01-2021 MIRTA y OSCAR Les deseamos con mucho cariño que su mundo esté lleno de felicidad. Hijos, Aio y familiares ----- FRASE DEL DIA "Con una mentira es posible que engañes a alguien; pero cualquier mentira te dice a ti mismo una gran verdad indiscutible: eres débil". Tom Wolfe (1931-2018) Periodista y escritor estadounidense. ----- SOLICITUD DE PARADERO En I.P.P. caratulada "AVERIGUACION DE PARADERO", denunciante COSTISH ROSA progenitora de la causante COSTISH SAMIRA BRENDA¨ con intervención de la UFI y Juicio Nro. 02 de Campana, del Departamento Judicial Zarate-Campana a cargo de la Dra. ANA LAURA BRIZUELA; dirijo a Ud la presente a los fines de solicitarle quiera tener a bien y por donde corresponda se brinde colaboración con el finde dar con el del causante, COSTISH SAMIRA BRENDA, Argentina, 16 años de edad, nacida el dia 31/03/2004, Instruida, estado civil soltera, de ocupación desocupada, domicilio en calle Salmini nro. 250 entre Necochea y Liners, de la ciudad de Campana, Documento Nacional de Identidad Numero 45.821.207, teléfono nro. 03489-524833, facebook: www.facebook.com/zamira.costich, quien resulta ser de contextura física delgada, de aproximadamente 1.60mts de altura, de tez blanca, ojos azules, cabellos lacios, largo hasta la cintura de color negro, quien como características particulares posee las orejas perforadas y un pircing en la nariz, un tatuaje en el hombre izquierdo con la leyenda de YISEÑA.- Cualquier informacion llamar a la Comisaria de Campana Tel.422025. QUE ES NAR-ANON? Nar-Anon es una confraternidad para los familiares y amigos de adictos cuyas vidas han estado o están siendo afectadas por la adicción de alguien. Los Grupos de Familia Nar-Anon son principalmente para usted que conoce o ha conocido una sensación de desesperación en relación con el problema de adicción de alguien muy cercano a usted. Cuando entra en nuestro grupo de familia, ya no está solo, sino entre verdaderos amigos que entienden su problema como pocos podrían. Respetaremos su confianza y anonimato, ya que sabemos que respetará el nuestro. Esperamos poder darle la seguridad de que ninguna situación es demasiado difícil y que ninguna infelicidad es demasiado grande para ser superada. Reuniones: Martes 18 hs en Ateneo Parroquial Varela entre 9 de Julio y Jean Jaures. ----- GUARDIA VETERINARIA DOMINGOS Y FERIADOS 03489-15-515860 ----- CANCELACIÓN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Estimados afiliados: De acuerdo a lo establecido por la Resolución Nº 4391/2020, Nº 1/2021 y 4/2021 del Ministerio de Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y su cuadro de actividades es que no se habilita a celebrar la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA convocada para el viernes 29/01 en la sede de la Mutual, dejando sin efecto la convocatoria realizada el 29/12/2020. La misma será reprogramada cuando se otorguen los permisos correspondientes de acuerdo a la situación sanitaria. Comisión Directiva.