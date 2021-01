Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



JUEVES 28 DE ENERO DE 2021 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) SE NECESITA AYUDA URGENTE Se necesitan alimentos no perecederos, alimento para perros y gatos, postes, columnas, chapas, ventanas y un tanque eléctrico. El fin es ayudar a una vecina de Zárate pensionada por discapacidad que está dando tránsito a 22 animales. Los interesados en colaborar pueden brindar un espacio para dejar las donaciones, facilitar una camioneta para trasladar las mismas o contactarse con Flavia Angelini (3487) 652696/flavia-angelini@hotmail.com o dejar donaciones en Dr. Félix Pagola 654, Marcos Sastre 1868 y Valentín Alsina 1112 (Zárate). v.31.1 FRASE DEL DIA Castiga a los que tienen envidia haciéndoles bien. Proverbio árabe AGRADECIMIENTOS MUNICIPALIDAD DE CAMPANA (Donación de productos varios para desinfección) TENARIS SIDERCA (Donación de mascarillas para protección Covid 19) MADERERA CAMPANA (Donación de madera para protección de escritorios Covid19 ) El CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE CAMPANA agradece y valora el accionar de estas instituciones que con su aporte nos permite seguir adelante en nuestro cometido, y esperamosseguir contando con vuestro apoyo en tiempos difíciles como los que estamos transitando, para que juntos generemos impactos positivos en nuestra institución. Nuevamente gracias. QUE ES NAR-ANON? Nar-Anon es una confraternidad para los familiares y amigos de adictos cuyas vidas han estado o están siendo afectadas por la adicción de alguien. Los Grupos de Familia Nar-Anon son principalmente para usted que conoce o ha conocido una sensación de desesperación en relación con el problema de adicción de alguien muy cercano a usted. Cuando entra en nuestro grupo de familia, ya no está solo, sino entre verdaderos amigos que entienden su problema como pocos podrían. Respetaremos su confianza y anonimato, ya que sabemos que respetará el nuestro. Esperamos poder darle la seguridad de que ninguna situación es demasiado difícil y que ninguna infelicidad es demasiado grande para ser superada. Reuniones: Martes 18 hs en Ateneo Parroquial Varela entre 9 de Julio y Jean Jaures. v.31.1. ------ DEVOLUCIÓN Se agradecerá devolución de bastón color marrón de madera que olvidé en la puerta del Banco Nación. Lo necesito urgente!! Sin el no puedo caminar. Tratar al 15-680184 ----- Pág. siguiente (2/3)