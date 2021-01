Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



VIERNES 29 DE ENERO DE 2021 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) AGRADECIMIENTOS MUNICIPALIDAD DE CAMPANA (Donación de productos varios para desinfección) TENARIS SIDERCA (Donación de mascarillas para protección Covid 19) MADERERA CAMPANA (Donación de madera para protección de escritorios Covid19 ) El CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE CAMPANA agradece y valora el accionar de estas instituciones que con su aporte nos permite seguir adelante en nuestro cometido, y esperamosseguir contando con vuestro apoyo en tiempos difíciles como los que estamos transitando, para que juntos generemos impactos positivos en nuestra institución. Nuevamente gracias. ----- FRASE DEL DIA "Un pueblo sin literatura es un pueblo mudo." Miguel Delibes (1920-2010) Escritor español. ----- SE NECESITA AYUDA URGENTE Se necesitan alimentos no perecederos, alimento para perros y gatos, postes, columnas, chapas, ventanas y un tanque eléctrico. El fin es ayudar a una vecina de Zárate pensionada por discapacidad que está dando tránsito a 22 animales. Los interesados en colaborar pueden brindar un espacio para dejar las donaciones, facilitar una camioneta para trasladar las mismas o contactarse con Flavia Angelini (3487) 652696/flavia-angelini@hotmail.com o dejar donaciones en Dr. Félix Pagola 654, Marcos Sastre 1868 y Valentín Alsina 1112 (Zárate). v.31.1 ----- Pág. siguiente (2/3)