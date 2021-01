SABADO 30 DE ENERO DE 2021

Cumpleaños

FELIZ CUMPLE PROFESOR JOSÉ BASCONSELLO Alumnos del Ballet Eluney y talleres municipales ----- SE NECESITA AYUDA URGENTE Se necesitan alimentos no perecederos, alimento para perros y gatos, postes, columnas, chapas, ventanas y un tanque eléctrico. El fin es ayudar a una vecina de Zárate pensionada por discapacidad que está dando tránsito a 22 animales. Los interesados en colaborar pueden brindar un espacio para dejar las donaciones, facilitar una camioneta para trasladar las mismas o contactarse con Flavia Angelini (3487) 652696/flavia-angelini@hotmail.com o dejar donaciones en Dr. Félix Pagola 654, Marcos Sastre 1868 y Valentín Alsina 1112 (Zárate). v.31.1 FRASE DEL DIA El envidioso puede morir, pero la envidia nunca. Molière (1622-1673) Comediografo francés. SE NECESITAN DADORES DE SANGRE Cualquier grupo y factor para el Sr. Saturnino Martinez. Los interesados concurrir lunes miércoles y jueves de 8 a 10 hs en el sector Hemopterapia del Hospital San José Campana. v.4.2. AGRADECIMIENTO Gracias a Elisa, Ceciclia, Beto Gomez por haber puesto a disposicion un vehículo para llevar hasta su morada a un señor indigente caído en una esquina de nuestra ciudad. Un vecino. CORAZONES ABIERTOS Informa: que en nuestra sede de Becerra 718 funciona "Pelucas Solidarias" los viernes de 17 a 20 hs. Son gratuitas ahi te damos toda la informacion o en la página Web de Pelucas Solidarias. Podes donar 1 mechón por una sonrisa o lo que puedas para ayudar a mujeres con cáncer. Gracias. v.20.2. ----- ¡FELICIDADES! 30.01.2021 Un corazón para tres. Tres corazones para vos. Lo lograste con amor y constancia. Titi, Santi, Fabiana. ¡Feliz cumple Ale! Oscar