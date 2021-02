DOMINGO 31 DE ENERO DE 2021

Cumpleaños

GUARDIA VETERINARIA DOMINGOS Y FERIADOS 03489-15-515860 ------ COMUNICACION En cumplimiento de la Res. 3722/16 del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), informamos a la población que el lunes 1 de febrero procederemos a realizar la parada anual de la planta, para lo cual la empresa ha adoptado las medidas de seguridad necesarias a tales efectos. La finalización de las tareas de parada de planta esta prevista para el viernes 19 de febrero del corriente. Asociación de Cooperativas Argentinas Coop. Ltda. Planta Campana ----- MUTUAL VÍNCULOS - CONSEJO DIRECTIVO CANCELACIÓN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA De acuerdo a lo establecido por la Resolución Nº4391/2020, Nº 1/2021 y 4/2021 del Ministerio de jefatura de Gabinete del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y su cuadro de actividades es que no se habilita a celebrar la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA convocada para el próximo viernes 05 de Febrero en la sede de nuestra Mutual, dejando sin efecto la convocatoria realizada el 05/01/2021. La misma será reprogramada cuando se otorguen los permisos correspondientes de acuerdo a la situación sanitaria y será informada por los medios habituales. ----- SE NECESITA AYUDA URGENTE Se necesitan alimentos no perecederos, alimento para perros y gatos, postes, columnas, chapas, ventanas y un tanque eléctrico. El fin es ayudar a una vecina de Zárate pensionada por discapacidad que está dando tránsito a 22 animales. Los interesados en colaborar pueden brindar un espacio para dejar las donaciones, facilitar una camioneta para trasladar las mismas o contactarse con Flavia Angelini (3487) 652696/flavia-angelini@hotmail.com o dejar donaciones en Dr. Félix Pagola 654, Marcos Sastre 1868 y Valentín Alsina 1112 (Zárate). v.31.1 ----- FRASE DEL DIA Si no conozco una cosa, la investigaré. Louis Pasteur (1822-1895) Químico y microbiólogo francés. ----- SE NECESITAN DADORES DE SANGRE Cualquier grupo y factor para el Sr. Saturnino Martinez. Los interesados concurrir lunes miércoles y jueves de 8 a 10 hs en el sector Hemopterapia del Hospital San José Campana. v.4.2. ----- AGRADECIMIENTO Gracias a Elisa, Ceciclia, Beto Gomez por haber puesto a disposicion un vehículo para llevar hasta su morada a un señor indigente caído en una esquina de nuestra ciudad. Un vecino.