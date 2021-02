Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



MIERCOLES 03 DE FEBRERO DE 2021 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) SE NECESITAN DADORES DE SANGRE Cualquier grupo y factor para el Sr. Saturnino Martinez. Los interesados concurrir lunes miércoles y jueves de 8 a 10 hs en el sector Hemopterapia del Hospital San José Campana. v.4.2. FRASE DEL DIA "Gobernar a base de miedo es eficacísimo. Si usted amenaza a la gente con que los va a degollar, luego no los degüella, pero los explota, los engancha a una carro... Ellos pensaran; bueno, al menos no nos ha degollado". José Luis Sampedro (1917-2013) Escritor y economista español. AGRADECIMIENTO Gracias a Elisa, Ceciclia, Beto Gomez por haber puesto a disposicion un vehículo para llevar hasta su morada a un señor indigente caído en una esquina de nuestra ciudad. Un vecino. QUE ES NAR-ANON? Nar-Anon es una confraternidad para los familiares y amigos de adictos cuyas vidas han estado o están siendo afectadas por la adicción de alguien. Los Grupos de Familia Nar-Anon son principalmente para usted que conoce o ha conocido una sensación de desesperación en relación con el problema de adicción de alguien muy cercano a usted. Cuando entra en nuestro grupo de familia, ya no está solo, sino entre verdaderos amigos que entienden su problema como pocos podrían. Respetaremos su confianza y anonimato, ya que sabemos que respetará el nuestro. Esperamos poder darle la seguridad de que ninguna situación es demasiado difícil y que ninguna infelicidad es demasiado grande para ser superada. Reuniones: Martes 18 hs en Ateneo Parroquial Varela entre 9 de Julio y Jean Jaures. v.31.1. CORAZONES ABIERTOS Informa: que en nuestra sede de Becerra 718 funciona "Pelucas Solidarias" los viernes de 17 a 20 hs. Son gratuitas ahi te damos toda la informacion o en la página Web de Pelucas Solidarias. Podes donar 1 mechón por una sonrisa o lo que puedas para ayudar a mujeres con cáncer. Gracias. v.20.2. HALLAZGO Se ha encontrado en el centro DNI a nombre de PEREZ YESICA ROMINA. Su dueña puede pasar por Rocca 161 a retirarlo. v.7.2. ----- Pág. siguiente (2/3)