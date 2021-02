VIERNES 05 DE FEBRERO DE 2021

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) Radiofonica "Música desde el corazón" A partir del martes 9 de febrero de 20 a 22 hs escucha "Música desde el corazón" un encuentro con tus recuerdos décadas del 60, 70,80. ¿Cual fue tu año? Quizá porque naciste en ésas décadas, en esos años, o porque en él viviste tu primer amor. O simplemente porque aquel año te pasaron cosas maravillosas que siempre recordarás. Desde este programa "Música desde el corazón" queremos ayudarte a revivir las sensaciones de aquella época, con los éxitos que sonaban en tu gran año. ¡Disfrútalos con nosotros! No lo olvides. v.9.2. FRASE DEL DIA No existe la casualidad, y lo que se nos presenta como azar surge de las fuentes más profundas. (Schiller). RADIOFONICA "El cantar de nuestra Patria. El idioma del Folklore" Escucha "El cantar de nuestra Patria. El idioma del Folklore". Sábados de 9 a 11 hs conducción: Susana G. Becherucci. Programa que fuera apadrinado por Vitillo Abalos y Sra. declarado de interés provincial en el año 2007 difusión de la lengua quichua. Comunicate al Tel. 011-20937590 mensajes de texto, Whatsaap y audio al 03489 - 15341930 www.radiodale.net Playstore: RADIODALE JUAN CARLOS GONZALEZ Hoy, sí, hoy no es un dia mas, es un dia especial. Es el cumple de mi amigo y compadre: Juan Carlos Gonzalez "El Paraguayo". Queremos desearte que se te cumplan tus deseos. Te saludan Carina, Ludmi, Gabi y Fredy. CORAZONES ABIERTOS Informa: que en nuestra sede de Becerra 718 funciona "Pelucas Solidarias" los viernes de 17 a 20 hs. Son gratuitas ahi te damos toda la informacion o en la página Web de Pelucas Solidarias. Podes donar 1 mechón por una sonrisa o lo que puedas para ayudar a mujeres con cáncer. Gracias. v.20.2. HALLAZGO Se ha encontrado en el centro DNI a nombre de PEREZ YESICA ROMINA. Su dueña puede pasar por Rocca 161 a retirarlo. v.7.2. ----- Pág. siguiente (2/3)