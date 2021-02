DOMINGO 07 DE FEBRERO DE 2021

Cumpleaños

GUARDIA VETERINARIA DOMINGOS Y FERIADOS 03489-15-515860 ----- ----- HALLAZGO Se ha encontrado en el centro DNI a nombre de PEREZ YESICA ROMINA. Su dueña puede pasar por Rocca 161 a retirarlo. v.7.2. ----- CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO DE CAMPANA 25 DE MAYO 929 2804- CAMPANA PERSONERÍA GREMIAL 473/2010 CONVOCATORIA La Comisión Directiva del CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO DE CAMPANA convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 09 de Marzo de 2021 a las 14 horas , en la sede de la entidad sindical ubicada en 25 de Mayo 929, de la ciudad de Campana, conforme a lo previsto en el Art.36 Inc. A del Estatuto, para tratar el siguiente orden del día: 1- Designar un asociado para que presida la Asamblea. 2- Considerar, aprobar o modificar la Memoria, Balance General, Inventario, Cuentas de Gastos y recursos correspondientes al periodo de 01 de Noviembre de 2019 al 31 de Octubre de 2020 e informe del Órgano de Fiscalización. 3- Designar dos socios presentes para que suscriban el Acta de Asamblea. Se pone en conocimiento de los afiliados que la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos del periodo 01/11/2019 al 31/10/2020 se encuentra a disposición en la sede sindical. Patricia Sosa, Secrtetaria de Finanzas Luis Juarez, Secretario General ----- FRASE DEL DIA "Es posible que no seamos capaces de amar precisamente porque deseamos ser amados, porque queremos que el otro nos dé algo (amor), en lugar de aproximarnos a él sin exigencias y querer sólo su mera presencia". Milan Kundera (1929-?) Novelista y ensayista checo naturalizado francés. ----- RADIOFONICA "Música desde el corazón" A partir del martes 9 de febrero de 20 a 22 hs escucha "Música desde el corazón" un encuentro con tus recuerdos décadas del 60, 70,80. ¿Cual fue tu año? Quizá porque naciste en ésas décadas, en esos años, o porque en él viviste tu primer amor. O simplemente porque aquel año te pasaron cosas maravillosas que siempre recordarás. Desde este programa "Música desde el corazón" queremos ayudarte a revivir las sensaciones de aquella época, con los éxitos que sonaban en tu gran año. ¡Disfrútalos con nosotros! No lo olvides. La cita es este Martes 9 de 20 a 22 hs. por RADIO DALE Comunicate al Tel. 011-20937590 mensajes de texto, Whatsaap y audio al 03489 - 15341930 www.radiodale.net Playstore: RADIODALE v.9.2.