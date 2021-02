DOMINGO 14 DE FEBRERO DE 2021

Pág. siguiente (2/3) GUARDIA VETERINARIA DOMINGOS Y FERIADOS 03489-15-515860 ----- Matías Berguñan Mañana 15 de febrero cumple sus 11 años el pequeño de la casa. Mati espero que lo pases súper super lindo. No dejes de ser ese nene bueno y dulce. Y siempre conserves tu bella sonrisa hermoso. Te queremos mucho tus papis: Dani y Vane. Y tus hermanas: Dai y Ro ----- FRASE DEL DIA Saber que no se sabe, eso es humildad. Pensar que uno sabe lo que no sabe, eso es enfermedad. Lao-tsé (570 aC-490 aC) Filósofo chino. ----- CURSO DE REFLEXOLOGIA Modalidad online o presencial. Ocho clases. Dos meses. Reservá tu lugar al 3489-231284. v.14.2. ----- CONVOCATORIA El Club Social y Deportivo Estación Las Palmas toma prueba de jugadores libres para 1ra., 3ra. y 5ta. y Femenino. Presentarse en la cancha ubicada detras de Mc Donalds, al costado de Puerto Nuevo los dias martes y viernes desde las 18.30 hs. ----- Pág. siguiente (2/3)