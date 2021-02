DOMINGO 21 DE FEBRERO DE 2021

Cumpleaños

GUARDIA VETERINARIA DOMINGOS Y FERIADOS 03489-15-515860 ----- "AMIGO" Amigo es una palabra muy especial, el que está siempre, el que está en las buenas y en las malas, el que pregunta cuando estás triste y estás llorando cuando la angustia te rompe el corazón, el que extiende su mano hacia ti y te dice: -"no alfojes, yo estoy rezando por ti para que no caigas." Amigo, el que no pide nada a cambio, el que con la mirada ya sabe como estás, el que comparte todo con vos, el que te dice: -buenas noches con ternuray cariño, el que nunca se olvida de tu cumpleaños, el que siempre te acompaña en todo momento el que te regala una sonrisa aunque el también esté solo y sin cariño. A eso hoy que llaman amigo de verdad, que no sabe de mentiras y engaños, siempre está a tu lado lejos, a la distancia, pero mejor ¡Jesús te bendiga! Amen Juani Cossa ----- FRASE DEL DIA Las leyes se hicieron para los hombres y no los hombres para las leyes. John Locke (1632-1704) Filósofo inglés. CORAZONES ABIERTOS