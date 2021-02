MARTES 23 DE FEBRERO DE 2021

Cumpleaños

ASI ERA BERDEL Cuando las Señoras q las cuidan las levantan de la cama ahí estaba Berdel , con una caricias en las piernas y a la hora de comer esperando también su porción . Ese era Berdel Nuestra Hija Mónica , madre por adopción quien permanentemente estaba pendiente de su cuidado , en la comida , salud las caricias y charlas qué le tramitia con mucho Ariño , Ella entendí y usaba de su inteligencia nata de una mascota muy querida por su dueña .Ese era Berdel. Berdel fuiste parte de nuestras vida , tuviste un accidente , me parece que no se dieron cuenta y te dejaron tirado . Pero era nuestra mascota y te llamábamos Berdel. Te lloramos y te vamos a extrañar mucho nuestro fiel compañero y amigó Berdel. También nuestros nietos y amiguitos jugaban lo acariciaban porque el se sentía parte de los pequeños y era Berdel. Juan Carlos Pandiani. ----- FRASE DEL DIA "Madurar es perder algunas ilusiones para empezar a tener otras". Virginia Woolf (1882-1941) Novelista y editora británica. ----- GRATIFICARE Devolución de alianza de oro extraviada el domingo 21 a la mañana en la zona de Mitre-Moreno, 9 de Julio y Belgrano. Gracias!! Llamar al 3489-560628