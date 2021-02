JUEVES 25 DE FEBRERO DE 2021

Cumpleaños

FRASE DEL DIA "Cada día me miro en el espejo y me pregunto: "Si hoy fuese el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy?". Si la respuesta es "No" durante demasiados días seguidos, sé que necesito cambiar algo". Steve Jobs (1955-2011) Empresario e informático estadounidense. CUMPLEAÑOS La comunidad de la Parroquia Ntra. Señora del Carmen junto a la comunidad educativa del Colegio Rogacionista P. Aníbal M. Di Francia y a toda la comunidad Rogacionista de Campana saludan al Padre Giovanni Guarino en el día en que celebra sus 75 años. Damos gracias a Dios por el don de su vida, rezamos por él y pedimos que, por intercesión de San Aníbal, el Señor lo bendiga y acompañe. ----- La alcoba en penumbras Vestida de olvidos

De ilusiones muertas

Fantasmas dormidos,

Huele a humedad

De los muebles viejos

Que crujen piedad

Mastican silencios

Ahí se ha quedado

Anidando inviernos

Disfrazando errores

Con los ojos quietos

Su imaginación

La llevo tan lejos

Para no aceptar

La crueldad del tiempo

Que anuncia sin treguas

Que anuncia sin treguas

La vejez en su espejo Gloria Mattos Miembro de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) Filial Campana