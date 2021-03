MIERCOLES 03 DE MARZO DE 2021

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) AGRADECIMIENTO Enviamos un agradecimiento as Consejo Escolar y Municipal de Campana por las obras de infraestructura realizadas en el Jardín 911: Construccion del muro perimetral, arreglo de techo en Sum y pinturas latex para el exterior e interior del Jardin). Gracias!! El Jardín quedó hermoso. Toda la comunidad educativa equipo docente y auxiliares del Jardín Nº 911. ----- HOY EL MOTIVO ES FESTEJAR LOS 26 AÑOS DEL CÍRCULO AMIGOS DEL TANGO Un 3 de Marzo de 1985 se reunieron por primera vez un grupo de amantes del tango de Campana y Zárate, para charlar y escuchar música, esto finalizaba en una cena. Luego con el paso del tiempo, cada comisión directiva fue cambiando, o agregando distintas actividades, así llegaron a integrar a las señoras, las reuniones del paquetito, donde escuchábamos algún disertante y a cantantes presentes. Después llegó el baile, que aglutinó a muchos amigos, las inolvidables cenas del Centro Gallego, la animación estaba a cargo de distintas orquestas de Capital. Las charlas en la Biblioteca Municipal donde también cantantes de la peña deleitaban a los presentes, mientras algún historiador nos narraba, a qué se referían los autores de los tangos interpretados. En este tiempo no es posible reunirnos para festejar tan importante fecha, en algún momento lo haremos. Ahora podemos decir. FELIZ CUMPLEAÑOS CÍRCULO AMIGOS DEL TANGO !! ----- FRASE DEL DIA "La vida no es aceptable a no ser que el cuerpo y el espíritu vivan en buena armonía, si no hay un equilibrio natural entre ellos y si no experimentan un respeto natural el uno por el otro". D. H. Lawrence (1885-1930) Novelista británico. ----- CIRCULO AMIGOS DEL TANGO Hoy esta prestigiosa entidad cumple treinta y seis años de vigencia, en la difusión de nuestra música ciudadana que es patrimonio de la humanidad. En recuerdo al socio "José Abatecola" A mi Amigo Pepe Un bandoneón se estremece

abre su fueye y espera...

en la pista no está él...!

el primero de la ronda.

. Seguro se retrasó

para empezar la milonga...

con un saludo tanguero

se despidió de la pista

del baile de los amigos. .

Quizás "Pichuco" lo vea

y danzará con las nubes

Quizás "Pichuco" lo vea

y danzará con las nubes

firuleteando entre estrellas. Ofelia