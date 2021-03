JUEVES 04 DE MARZO DE 2021

Cumpleaños

FRASE DEL DIA En los momentos de ansiedad, no tratéis de razonar, pues vuestro razonamiento se volverá contra vosotros; es mejor que intentéis hacer esas elevaciones y flexiones de brazos que se enseñan ahora en las escuelas; el resultado os asombrará. Alain (1868-1951) Filósofo y ensayista francés. ----- ESCUCHA Escucha el silencio, hija.

Por favor, no te lo pierdas.

Llegó el tiempo de oír

lo que la tierra nos dice. .

Mirar reír a los pájaros,

en la ciudad desierta.

Los animales descansan

por un rato de nosotros. . Es el momento de ellos

después de tanto bullicio.

Son ellos los que caminan

por lugares que eran nuestros. . Y lo hacen con respeto,

tranquilos y sin apuro.

Es por eso que te digo,

aprovecha este silencio. . La vida nos da una tregua

aprovecha este silencio. . La vida nos da una tregua

para escuchar lo que no oímos. Mariana L. Lirusso, integrante de la Sociedad Argentina de Escritores Filial Campana ----- ¡FELIZ CUMPLEAÑOS CÍRCULO AMIGOS DEL TANGO! Un 3 de Marzo de 1985 se reunieron por primera vez un grupo de amantes del tango de Campana y Zárate, para charlar y escuchar música, esto finalizaba en una cena. Luego con el paso del tiempo, cada comisión directiva fue cambiando, o agregando distintas actividades, así llegaron a integrar a las señoras, las reuniones del paquetito, donde escuchábamos algún disertante y a cantantes presentes. Después llegó el baile, que aglutinó a muchos amigos, las inolvidables cenas del Centro Gallego, la animación estaba a cargo de distintas orquestas de Capital. Las charlas en la Biblioteca Municipal donde también cantantes de la peña deleitaban a los presentes, mientras algún historiador nos narraba, a qué se referían los autores de los tangos interpretados. En este tiempo no es posible reunirnos en tan importante fecha, en algún momento lo haremos para festejar los 36 años del Círculo Amigos del Tango!!!