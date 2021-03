DOMINGO 07 DE MARZO DE 2021

Cumpleaños

FRASE DEL DIA Ningún hombre conoce lo malo que es hasta que no ha tratado de esforzarse por ser bueno. Sólo podrás conocer la fuerza de un viento tratando de caminar contra él, no dejándote llevar. Clive Staples Lewis (1898-1963) Escritor británico. ----- Inagotable La inagotable /

muchas veces fatigada /

Marcha por el Puente de las Conquistas /

paga un precio /

imposible de mensurar /

la mirada /

del que no entiende /

el gesto del que no sabe /

ni quiere saber /

el estupor de enterarse /

y salir corriendo /

el agotamiento /

de tener que empezar /

la mano que golpea /

y el arma en esa mano /

que mata /

y da pavor /

la indiferencia /

si total todo sigue igual! /

y sigue igual tienen razón /

o peor /

porque a mayor marcha /

mayor ataque /

y a un paso adelante /

cae una más y la lista /

se engrosa /

y él que se ríe /

se mofa /

se esconde /

lo esconden /

y ella es un show /

y él casi víctima /

que no sabe qué hacer /

con tanta mujer desobediente /

Y por eso lo perdonan. Y nos sigue quedando el trabajo /

(Inagotable sí) hacia el /

Puente de las Conquistas /

Con marchas y contramarchas /

Siempre /

Con un paso más adelante /

Por qué si no hacemos /

Nuestra Historia /

Los laureles /

Se queman /

Se secan /

Y las medallas /

Pierden el brillo /

Y no es cuestión /

Que las luzcan ellos /

Los indiferentes /

Los violentos /

Los asesinos /

Que se lucirán mejor /

En nuestro pecho /

Y en el de quien /

Camine a la par. Cristina Colombo

