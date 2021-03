Cumpleaños

MIERCOLES 10 DE MARZO DE 2021

RUBÉN DUSAC INAUGURA HOY SU NUEVO ESPACIO RADIAL Los vecinos podrán escuchar los programas sintonizando FM Swing, 107.5 mhz o a través de la página fmswingcampana.com.ar Ya se estuvo probando la señal pero este miércoles se lanza oficialmente los programas en vivo. "Primera Mañana" de 9 a 12 con Raúl Quirino, Dr. Lautaro Ríos, Máximo Hermelo y Jesica Aciar. ---- FRASE DEL DIA Hay quienes pierden la mente por completo para ser alma: locos. Hay quienes pierden el alma por completo para ser mente: intelectuales. Hay quienes pierden ambos para ser aceptados. Charles Bukowski (1920-1994) Escritor estadounidense. ---- CARITAS PARROQUIAL NTRA SRA DEL CARMEN FERIA AMERICANA El jueves 11 de marzo se realizará una Feria Americana en el horario de 16 a 18 hs. (Se ruega traer bolsas y barbijo). Debido a la Pandemia se aplicará Protocolo de Comercios. Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaria Parroquial Pueyrredon 989 Tel. 423574. Muchas gracias.