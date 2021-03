Cumpleaños

JUEVES 11 DE MARZO DE 2021

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) UNA FLOR EN LA VENTANA Despierta al sol cada mañana,

riega la flor que adorna su ventana.

Esboza un gesto mientras se actualiza,

viste cuidadosa, impecable camisa.

Llega al trabajo, portando paciencia

ya ha superado toda resistencia.

Después de un día, vasto, complicado

sonríe segura de haberlo logrado.

Concluye triunfante, la extensa jornada,

llega a su casa un poco cansada.

Tarea conjunta, planeada hábilmente,

mientras organiza, el día siguiente.

Su monotonía parece aburrida,

pero sabe bien, gozar la vida.

Hija, esposa, madre, amiga, ejemplo,

va dando su vida a través del tiempo.

Llega su ocaso, no se ha rendido,

cosechó abundante, durante el camino.

Las gotas de lluvia y un rayo de sol

se turnan a verla todas las mañanas.

Ella ya más lenta, sin prisa, sin pausa

coloca una nueva, flor en la ventana Derlinda Helse, integrante de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) Filial Campana (Derechos Reservados) ----- CARITAS PARROQUIAL NTRA SRA DEL CARMEN FERIA AMERICANA El jueves 11 de marzo se realizará una Feria Americana en el horario de 16 a 18 hs. (Se ruega traer bolsas y barbijo). Debido a la Pandemia se aplicará Protocolo de Comercios. Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaria Parroquial Pueyrredon 989 Tel. 423574. Muchas gracias. v.11.3. ----- SE HA EXTRAVIADO DNI A nombre de Valentín Correa Puma. Hay recompensa. LLamar al 11-34772910. v.15.3. ----- ----- Pág. siguiente (2/3)