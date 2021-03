Cumpleaños

DOMINGO 14 DE MARZO DE 2021

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) GUARDIA VETERINARIA DOMINGOS Y FERIADOS 03489-15-515860 ----- SE HA EXTRAVIADO DNI A nombre de Valentín Correa Puma. Hay recompensa. LLamar al 11-34772910. v.15.3. ----- FRASE DEL DIA Cosa dulce es un amigo verdadero; bucea en el fondo de nuestro corazón inquiriendo nuestras necesidades. No ahorra el tener que descubrirlas por nosotros mismos. Jean de La Fontaine (1621-1695) Escritor y poeta francés. ----- GRACIAS Fantasma invisible esta pandemia

que sufre el mundo desolado

mostrando mezquindades y miserias

y rescatando lo mejor del ser humano. . Están aquellos inconcientes, egoístas

que no respetan lo propio ni lo ajeno

y con su cruel actitud personalista

dañan a todos sin importarle un bledo. . Si el pueblo respetara, conciente

la cuarentena quedándose en casa

sabrá que existe un grupo de valientes

quien le dará batalla a esta amenaza . Caballeros con débiles corazas

con escudos de barbijo y guantes

hombres y mujeres con templanza

de alma y corazones de gigantes. . Héroes que se arriesgan día a día

por vocación y honrando un juramente

esperanza de seguir con vida

confiando en dios y en sus talentos. . Gracias soldados de trincheras

en esta guerra contra el cruel flagelo

ejemplos de solidaria entrega

de pie les agradece el mundo entero. Hugo Priano ----- ----- Pág. siguiente (2/3)