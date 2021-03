Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



MIERCOLES 17 DE MARZO DE 2021 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) QUE ES NAR-ANON? Nar-Anon es una confraternidad para los familiares y amigos de adictos cuyas vidas han estado o están siendo afectadas por la adicción de alguien. Los Grupos de Familia Nar-Anon son principalmente para usted que conoce o ha conocido una sensación de desesperación en relación con el problema de adicción de alguien muy cercano a usted. Cuando entra en nuestro grupo de familia, ya no está solo, sino entre verdaderos amigos que entienden su problema como pocos podrían. Respetaremos su confianza y anonimato, ya que sabemos que respetará el nuestro. Esperamos poder darle la seguridad de que ninguna situación es demasiado difícil y que ninguna infelicidad es demasiado grande para ser superada. Reuniones: Martes 18 hs en Ateneo Parroquial Varela entre 9 de Julio y Jean Jaures. v.28.3 " Música desde el corazón" Escucha música desde el corazón. Todos los martes de 20 a 22 horas por Radio Dale 92.3 120 minutos donde disfrutaras con esa música que te va a llevar directo a tus recuerdos. Décadas del 60, 70,80 y algo más. Título en inglés, francés, italiano y latino. Desde este programa" Música desde el corazón"- queremos ayudarte a revivir las sensaciones de aquella época, con los éxitos que sonaban en tu gran año. Conducción: Susana G. Becherucci. Vía de comunicación: 01120937590 Mensajes de texto, Whatsaap o audio al 341930 WWW.RADIODALE.NET AAP STORE: RADIODALE v.31.3 FRASE DEL DIA La cometa se eleva más alto en contra del viento, no a su favor. Winston Churchill (1874-1965) Político británico. ---- SE HA EXTRAVIADO DOCUMENTACION A NOMBRE DE ALEJANDRO BENJAMIN ZABALA (Trabaja en el comedor comunitario "Pancita Llena Corazón Contento". (Otamendi). Por favor si sabe algun dato llamar al tel. 03489-655677 (wjhatsap). Dios los re bendiga!!! ----- ----- Pág. siguiente (2/3)