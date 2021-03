DOMINGO 21 DE MARZO DE 2021

Cumpleaños

TIEMPOS DE PANDEMIA Jamás...ni en mis peores pesadillas

habría en sueños vivido este momento

si hasta duele esbozar una sonrisa

lejos de mis hijos y mis nietos. . Es lo mejor te dicen los expertos

para cuidarnos del fatal contagio

pero a medida que va pasando el tiempo

ganan los temores el espacio. . El agobiante silencio es compañía

de estas horas lentas, interminables

de repetidos pasos día a día

deseando conm fervoir que pronto pase. . La noche oscurece más la casa

el reloj se detiene, las horas no pasan

el amor, en esas voces que se extrañan

y el abrazo lejano alentando esperanzas. . El temo húmedo de llanto

el rezo sagrado se eleva en un ruego

por aquellos que queremos tanto

y salen a enfrentar el cruel flagelo. . A medida que va pasando el tiempo

es más difícil sostener la convivencia

se acaban las palabras y surge el hecho

que socava intolerante la paciencia. . Son tiempos de perdón y olvido

de evitar la vana discusión

de apoyarse en el ser querido

juntar las manos e hincarse frente a Dios. . Esperamos salir fortalecidos

cuando se acabe este maldito virus

olvidándonos de resquemores

siendo mejores y estando más unidos. Hugo Priano Pág. siguiente (2/3)