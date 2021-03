DOMINGO 28 DE MARZO DE 2021

Cumpleaños

"Música desde el corazón" Escucha música desde el corazón. Todos los martes de 20 a 22 horas por Radio Dale 92.3 120 minutos donde disfrutaras con esa música que te va a llevar directo a tus recuerdos. Décadas del 60, 70,80 y algo más. Título en inglés, francés, italiano y latino. Desde este programa" Música desde el corazón"- queremos ayudarte a revivir las sensaciones de aquella época, con los éxitos que sonaban en tu gran año. Conducción: Susana G. Becherucci. Vía de comunicación: 01120937590 Mensajes de texto, Whatsaap o audio al 341930 WWW.RADIODALE.NET AAP STORE: RADIODALE v.31.3 ----- COMEDOR JESUS ES EL CAMINO OLLA POPULAR Cocinamos para 150 personas, pedimos colaboración de alimentos de todo tipo. Estamos ern Verdier 404 esq. Posse. Tel. 3489-347354 Marcela. v.31.3. ----- FRASE DEL DIA El teatro no puede desaparecer porque es el único arte donde la humanidad se enfrenta a sí misma. Arthur Miller (1915-2005) Dramaturgo estadounidense. ----- AMOR EN TIEMPOS DE PANDEMIA El amor es la existencia misma

es el aire vital que se respira

es para el alma, la caricia

es la luz que irradia una sonrisa

es la semilla que germina

es el perfume que te embriaga

es la flor, es el color que te ilumina

es el paisaje que embelesado admiras

es el agua fresca y cristalina

que calma la sed y que te irriga

El amor es el mágico sentido de la vida

que el corazón hace salir con alegría

así es el amor de hoy

y lo será por siempre

en tiempos de pandemia

aún más potente

solo podrá este gran amor humanamente

unidos y con fe vencer la peste.

El amor en tiempos de pandemia

será siemple, cálido, profundo

un amor que se aprende y que se enseña

así será el amor del nuevo mundo.

Será la unión en la distancia

en un abrazo de infinita ternura

bendita luz de la esperanza

para salir de esta febril locura

En este amor, habrá nuevas palabras

que llenarán vacías lejanías

palomas con música en sus alas

y en tus oídos dulces melodías.

El "cómo estas" adqquiere una grandeza

que tan solo el "cuidate" iguala

es como el pan bendito en nuestra mesa

por el amor de Dios, que nos ampara.

Y será la ternura de un "te extraño"

el eco virtual del mundo entero

y repiques de campanas al viento

en el amor inmenso de un "te quiero"

Sentiras la calidez del beso

imaginando como en sueños sus labios

y la fuerza amorosa del abrazo

aunque estés muy lejos de sus manos

Está visto, que el amor en la pandemia

lleno estará de virtudez y enseñanzas

ojalá nos sirva de experiencia

valorando el amor de esas palabras. Hugo Priano ------ Pág. siguiente (2/3)