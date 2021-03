MARTES 30 DE MARZO DE 2021

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) AGRADECIMIENTO Agradezco a los Dres. RUBÉN y PEDRO ROMANO la prontitud para solucionar un problema de salud, a horas de revisarme ya estaba operada. La atención excelente. Hago extensivo mi agradecimiento a enfermeras, camillero y demás personal de Clínica Delta. Muchas gracias a todos!! Familia Frare - De Cia ----- FRASE DEL DIA Las convicciones son esperanza. Bertolt Brecht (1898-1956) Dramaturgo y poeta alemán. ----- AGRADECIMIENTO En estos momentos difíciles, queremos agradecer a los amigos, a la gente de Campana y a la familia de Villa Dálmine por todo el cariño recibido y por los sentidos, cálidos, desinteresados y respetuosos gestos y homenajes para con nuestro eternamente amado Mario y la familia Bassin. Una frase que Mario repetía hasta el cansancio era: "¡Qué lindo que es Campana!" No sabemos si él pudo observar todo esto, pero sin dudas hoy podemos reafirmar, en su nombre, esta frase. ¡Qué lindo que es Campana! Siempre vivirás en nuestros corazones y en nuestras memorias. ¡Muchas gracias a todos! Familia Magallanes ---- "MÚSICA DESDE EL CORAZÓN" Escucha música desde el corazón. Todos los martes de 20 a 22 horas por Radio Dale 92.3 120 minutos donde disfrutaras con esa música que te va a llevar directo a tus recuerdos. Décadas del 60, 70,80 y algo más. Título en inglés, francés, italiano y latino. Desde este programa" Música desde el corazón"- queremos ayudarte a revivir las sensaciones de aquella época, con los éxitos que sonaban en tu gran año. Conducción: Susana G. Becherucci. Vía de comunicación: 01120937590 Mensajes de texto, Whatsaap o audio al 341930 WWW.RADIODALE.NET AAP STORE: RADIODALE v.31.3 ----- AGRADECIMIENTO La comisión directiva del Centro de Jubilados y Pensionados de Campana, agradece al diario La Auténtica Defensa la colaboración que nos presta permanentemente con la publicación de las novedades de nuestro Centro. ----- Pág. siguiente (2/3)