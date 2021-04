Cumpleaños

MIERCOLES 31 DE MARZO DE 2021

COMEDOR JESUS ES EL CAMINO OLLA POPULAR Cocinamos para 150 personas, pedimos colaboración de alimentos de todo tipo. Estamos ern Verdier 404 esq. Posse. Tel. 3489-347354 Marcela. v.31.3. ----- FRASE DEL DIA La vida me parece demasiado corta para perderla alimentando animosidad o recordando los errores de los otros. Todos cargamos con nuestras faltas en este mundo, pero llegará el día en que nos libraremos de ese peso. Charlotte Brontë ----- AGRADECIMIENTO Aun sintiendo que las palabras no son suficientes, queremos extender nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que nos ayudaron, colaboraron y se pusieron a nuestra disposición desde un inicio; a todos los que tuvieron la idea y organizaron tan emocionante despedida, a cada uno que se tomo un ratito de su tiempo en participar, comprar un globo, estar presente; a toda la familia, amigos, compañeros y conocidos que estuvieron a nuestro lado brindando su apoyo, acompañándonos en todo este tiempo y a todas las innumerables muestras de pesar recibido por el duelo que nos aflige. Gracias, y muchas gracias por todo el cariño y reconocimiento brindado para con ellos, es un mimo al alma y nos reconforta ver que son tan queridos y apreciados. Gracias por todas las muestras de afecto, los abrazos, el apoyo, el acompañamiento, el respeto, por brindarnos fuerzas, a todos y por todo GRACIAS! Familia Bassin ----- AGRADECIMIENTO En nombre de todo el grupo de amigos y amigas de Ángel y Matías Bassin y Mario Magallanes queremos agradecer a todas y cada una de las personas que colaboraron para que la despedida de estos tres grandes hombres del pueblo Violeta se concrete de la manera que se la merecían. También queremos agradecer de todo corazón a Azucararte por la enorme ayuda que nos dieron, de manera desinteresada y sin negarse a nuestros pedidos. Y a Cecilia, que fue quien nos realizó los pasacalles. ÁNGEL, MATI Y MARIO, POR SIEMPRE EN EL RECUERDO DE TODO EL PUEBLO VIOLETA ----- "MÚSICA DESDE EL CORAZÓN" Escucha música desde el corazón. Todos los martes de 20 a 22 horas por Radio Dale 92.3 120 minutos donde disfrutaras con esa música que te va a llevar directo a tus recuerdos. Décadas del 60, 70,80 y algo más. Título en inglés, francés, italiano y latino. Desde este programa" Música desde el corazón"- queremos ayudarte a revivir las sensaciones de aquella época, con los éxitos que sonaban en tu gran año. Conducción: Susana G. Becherucci. Vía de comunicación: 01120937590 Mensajes de texto, Whatsaap o audio al 341930 WWW.RADIODALE.NET AAP STORE: RADIODALE v.31.3