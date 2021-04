Cumpleaños

VIERNES 09 DE ABRIL DE 2021

SE NECESITAN DADORES DE SANGRE Para una vecina de nuestra ciudad con urgencia. Los mismos deben presentarse en Clínica del Carmen de la ciudad de Zárate es para Ileana Correa a partir de las 8 de la mañana, por cualquier consulta comunicarse al Cel. 3489 655085. Desde ya muchas gracias. ----- FRASE DEL DIA La libertad es como una cometa. Vuela porque está atada a la responsabilidad del que maneja. José Luis Sampedro (1917-2013) Escritor y economista español. ----- AGRADECIMIENTO Quisiera agradecer públicamente la buena voluntad, su tiempo y la preocupación de la señora Marcela Churin, quien encontró documentación por mi extraviada frente a Farmacia Farmatel y la entregó al personal de la misma. Del mismo modo agradezco a la responsable de la farmacia Daniela Rampello que rápidamente me la hizo llegar. Destacar que en estos tiempos tan difíciles, donde se han perdido los valores, es un orgullo y muy esperanzador encontrar personas tan honestas, nobles y de buen corazón que tengan estos gestos para quien extravía un elemento que es vital para el trabajo. E. O. P.