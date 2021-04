Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



MARTES 13 DE ABRIL DE 2021 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) POESIA: LLEGARÁ EL DÍA... Por Hugo Priano Y habrá un día, en que será un recuerdo

aquellos momentos, eternos, de encierro

el haber vivido, de terror, un cuento

extrañando ausencias, que eran nuestro aliento. . Y habrá un día...de idas y regresos

del sol, sintiéndose en la piel

del viento que agita los cabellos

y en un suspiro, volver a renacer. . Y habrá un día, de felices encuentros

sin miedos, sin lamentos

dejando en el olvido

angustiantes momentos. . Y habrá un día, de abrazos y de besos

de mirarse a los ojos

sin palabras lejanas

llevadas por el viento. . Y habrá un día de entrelazadas manos

hambrientas de caricias

y aquel dolor profundo

ya no será noticia. . Entonces felices, otra vez seremos

basta de barbijos, distancias y encierros

a vivir la vida, la que nos quitaron, la que conocemos

ahora más unidos, en un mundo nuevo. . Entonces habrá un grito

que romperá el silencio

sacudiendo su eco

a todo el universo.

Porque ha logrado el hombre

con ciencia, esfuerzo e ingenio

vencer tras largo tiempo

al maldito flagelo. ----- FRASE DEL DIA Sabes, el esbelto arbusto que se doblar vence cuando acaba la tormenta. Pietro Metastasio (1698-1782) Poeta italiano. ----- Pág. siguiente (2/3)