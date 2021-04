JUEVES 15 DE ABRIL DE 2021

Cumpleaños

GRACIAS CLINICA UOM Queremos agradecer al todo el personal de la Clinica UOM, por la atención a Sol Eliana, el pasado 28 de Marzo, y hacer extenso nuestro cordial agradecimiento a todo el equipo de Guardia y de Piso, Medicos, Enfermeras por la calidez y el buen trato. A todos Mil Gracias.... Familia. Lares ----- FRASE DEL DIA Que nada nos limite. Que nada nos defina. Que nada nos sujete. Que la libertad sea nuestra propia sustancia. Simone de Beauvoir (1908-1986) Novelista e intelectual francesa. ----- FARMACIA PADILLA ¡GRACIAS! Los familiares de Dorita Gómez agradecen a Farmacia Padilla propietarios y empleados, la atención brindada durante años a nuestra querida Dorita. Con trato amable y cordial estuvieron siempre dispuestos a atendernos y solucionar todos los inconvenientes relacionados con los medicamentos y las obras sociales. Mariano, Luciana, Mariela y Guille gracias!! Por ser tan buenas personas!! ----- HOMENAJE POSTUMO Vayan estas palabras para la que en vida fuera Raquel Josefina Camafreita amiga y compañera en el estudio. Guardamos en nuestros corazones a aquella Raquel tan querida. Que tu alma se eleve al infinito para encontrar la paz y la luz del Señor. Firman esta nota: Nereyda Gomez, Adelma Olivera, Haydée Rodriguez, Amalia Ponce de León, Marta Aguirre, Ana Maria Catáneo, Marilú Marinelli, Norma Trivimeliti, Gladys Ciarelli, el recuerdo de las que partieron. Acompañamos con cariño a tu querida familia. Así sea. Ex alumnas Escuela Normal Dr. E. Costa Campana