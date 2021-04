SABADO 17 DE ABRIL DE 2021

Pág. siguiente (2/3) EXTRAVIO Se extravió documentación a nombre de Rubén Martínez en calle Luis Costa cerca de las inmediaciones del Club. Comunicarse al Tel. 3487 62-8494 Gratificaré devolución ----- FRASE DEL DIA Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos. Charles Chaplin (1889-1977) Actor y director británico. ----- MADRES UNIDAS DE CAMPANA Es un espacio para las familias que han perdido un ser querido en donde pueden expresar sus ideas, sentimientos y emociones para aliviar su dolor. No se tocan temas ni religiosos ni políticos. Mantenemos el anonimato. Nos reunimos los sábados a las 15 hs en Capilla del Señor 781 casi Esq. Rivadavia. Te esperamos!! ********V.30. ----- Pág. siguiente (2/3)