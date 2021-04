Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



DOMINGO 18 DE ABRIL DE 2021 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) GUARDIA VETERINARIA DOMINGOS Y FERIADOS 03489-15-515860 ---- FRASE DEL DIA Una nación que sólo pide a su gobierno el mantenimiento del orden es ya esclava en el fondo de su corazón, es esclava de su bienestar, y quien ha de encadenarla puede aparecer muy pronto. Alexis Tocqueville (1805-1859) Político e historiador francés. ----- LA ASOCIACIÓN DANTE ALIGHIERI Y SU UNIDAD ACADÉMICA Participan con profundo dolor la desaparición física ocurrida el 16/04/202, de Annagrazia Cavani, quien por largos años dedicara su apasionada vida a la difusión de la lengua y la cultura italiana, y cuya visión y dedicación fueran el fundamento de lo que hoy es nuestra institución. Su ejemplo y su recuerdo permanecerán siempre entre nosotros. Gracias Bin, y hasta siempre! PARTICIPACION DE LA FAMILIA Con mucho pesar en nuestro corazón les informamos que esta mañana ANNAGRAZIA CAVANI, conocida por todos como BIN, partió. Una persona que sobrevivio al fascismo, a la segunda guerra mundial a dos dictaduras y a una pandemia. Una mujer profundamente culta, instruída, y devota a las letras. Una mujer que perdió su hogar y sus familiares a temprana edad y que forjó su caracter enfrentando las circunstancias más adversas y de incertidumbre. Amiga, italiana hasta la médula, hermana, madre y abuela ejemplar. Tu familia te va a extrañar, Bin. Sin embargo, esa esencia vigorosa de orgullo y fortaleza, quedará impregnada en las personas que tuvieron la fortuna de conocerte y ser influenciadas por vos. «Solo se muere quien es olvidada». ------ GRATIFICARÉ DEVOLUCIÓN Se extravió documentación a nombre de Rubén Martínez en calle Luis Costa Campana. Comunicarse al Tel. 3487 62-8494 ----- MADRES UNIDAS DE CAMPANA Es un espacio para las familias que han perdido un ser querido en donde pueden expresar sus ideas, sentimientos y emociones para aliviar su dolor. No se tocan temas ni religiosos ni políticos. Mantenemos el anonimato. Nos reunimos los sábados a las 15 hs en Capilla del Señor 781 casi Esq. Rivadavia. Te esperamos!! ********V.30. ----- Pág. siguiente (2/3)