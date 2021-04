MIERCOLES 21 DE ABRIL DE 2021

Cumpleaños

DULCE NIETA MIA Hoy cumple 12 años Giuliana: bella, cariñosa, estudiosa, buena. Hija, hermana, sobrina, nieta y amiga. Dulce Giuly espero que lo pases lindo cuidándote ya festejaremos. Te amamos nos alegras los días. Tus papis y hermanas te cuidan y aman. Besos y abrazos de tus bisabuelos Juany y Abel, tus tíos, tías y primos. Y sabes que soy tu abu y siempre estoy y estaré para vos. Te amo tu abu Marita. ----- MADRES UNIDAS DE CAMPANA Es un espacio para las familias que han perdido un ser querido en donde pueden expresar sus ideas, sentimientos y emociones para aliviar su dolor. No se tocan temas ni religiosos ni políticos. Mantenemos el anonimato. Nos reunimos los sábados a las 15 hs en Capilla del Señor 781 casi Esq. Rivadavia. Te esperamos!! ********V.30. ----- FRASE DEL DIA La violencia puede destruir el poder; pero es completamente incapaz de crearlo. Hannah Arendt (1906-1975) Filósofa y teórica política alemana. ----- CENTRO JUBILADOS Y PENSIONADOS DE CAMPANA Ayer 20 de abril nuestro Centro cumplió 1 año más de vida, mucho nos hubiera gustado que estos 34 años nos encontrara a todos juntos festejando este nuevo aniversario. Es un cumple distinto (nuestras vidas son distintas) pero no por ello debemos dejar de agradecer a todos los que día a día le dan vida a este lugar, empezando por los socios y haciéndolo extensivo a toda la comunidad que siempre está junto a nosotros apoyándonos en cada una de las tareas que emprendemos, a todos muchas gracias, y a nuestro querido Centro MUY FELIZ CUMPLEAÑOS.