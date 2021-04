Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



SABADO 24 DE ABRIL DE 2021 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) ASOCIACIÓN de BOMBEROS VOLUNTARIOS de CAMPANA FUNDADO EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 1949 Personería Jurídica Decreto 1451 Reg. Sociedades de Bien Público Municipal 001 - Nac. 0514 Colon 369 (B 2804 FRG) Campana - Pcia. Bs. As. Argentina Tel: 0054 - 3489 - 422677 / 428716 E-mail: secretaria@abvc.org.ar Asamblea General Ordinaria Estimado Socio: En cumplimiento del artículo 37 de los ESTATUTOS REGLAMENTARIOS, convocamos para el día 12 de mayo a las 17:00 horas en el domicilio social sito en calle Colón Nº 369, de la Ciudad de Campana a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, donde se tratara el siguiente Orden del Día. 1) Consideración de la Memoria y Balance General, Inventario, Cuadro de Gastos y Recursos e informe de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio finalizado el 31/12/19. 2) Designación de dos asociados para que conjuntamente con el Presidente y Secretario Gral. Firmen el acta respectiva. Quórum de las Asambleas: ART. 40º - Las asambleas se celebraran válidamente, con la presencia de la mitad más uno de los asociados con derecho a voto. Una hora después de la fijada, si antes no se hubiera conseguido ese número, se reunirá legalmente constituida con el número de asociados presentes, siempre que no fuera inferior al total de miembros titulares del Consejo Directivo. Berzeri Jorge, Sec.Gral General Rodríguez Alberto, Presidente ----- FRASE DEL DIA "Estar a solas con un buen libro es ser capaz de comprenderte más a ti mismo". Harold Bloom (1930-?) Crítico literario estadounidense. ----- MADRES UNIDAS DE CAMPANA Es un espacio para las familias que han perdido un ser querido en donde pueden expresar sus ideas, sentimientos y emociones para aliviar su dolor. No se tocan temas ni religiosos ni políticos. Mantenemos el anonimato. Nos reunimos los sábados a las 15 hs en Capilla del Señor 781 casi Esq. Rivadavia. Te esperamos!! ********V.30. ----- Pág. siguiente (2/3)