DOMINGO 25 DE ABRIL DE 2021

1941- 26 DE ABRIL - 2021 Carlos VILLA Y Mercedes CALVO, 80 años de su matrimonio- Gocen por toda la eternidad en el seno de la Trinidad Santísima ----- UNA MUJER Una mujer es la compañia indispensable de todo ser humano,a lo largo y ancho de esta tierra, como madre, hermana. novia y esposa. Es la "ayuda semejante" que Dios decidió crear para romper la soledad primera... Es la amplia y encantadora sonrisa que todos deseamos recibir para continuar viviendo con renovado impulso y dinamismo... Es la caricia de existir. Es la ilusión o proyecto de futuro. Es el amor de cada dia deseado y suplicado. Es el apoyo para no rendirse ante el dolor. Es la enorme fuerza que permite levantar las esperanzas. Una mujer, cada mujer, toda mujer es la mitdad de Dios en nuestro mundo. Es el amor primero, la primera palabra pronunciada y el primer contacto recibido. Es acogida, simpatía, belleza, pasión, ilusiones y tormentos... Es la raíz de donde somos. Es la mitad de Dios. Su rostro más auténtico. Su amor más fino. Su sonrisa más amplia. Su beso más suave para cada hombre de esta tierra. Es la mitad femenina de Dios en nuestros mundos. Juani Cossa ---- PEDIDO SOLIDARIO LUISI es una nena de 7 añitos que tiene una afección llamada PECTUS EXCAVATUM Para quienes no saben el esternón se hunde en el pechito (es el famoso pecho hundido). No tiene cura pero existe un tratamiento que le tenemos que realizar que ayuda a modificar el pechito para que el día de mañana no afecte a su corazón y NO tener que llegar a una intervención quirúrgica. Su obra social solo nos cubre la mitad de la ventosa (es una ventosa para la elevación no invasiva del Pectus Excavatum en posición elevada) pero no su tratamiento mensual (consultas, escaneos 3D). Para eso apelamos a su colaboración con una RIFA CON UN VALOR DE $250 cada número con mas de 50 premios!!!!. El sorteo lo vamos a hacer en vivo por Facebook el día 21/5/21. Los números nos lo piden a nosotros: Mamá: 3489-364652 Papá: 3487-552265 Nosotros los vamos anotando, llevando un control (1 al 1000). Los pueden abonar por CBU: 0140025003713652337718 Mercado Pago: nancytortonese@hotmail.com ----- GUARDIA VETERINARIA DOMINGOS Y FERIADOS 03489-15-515860 ----- ----- ASOCIACIÓN de BOMBEROS VOLUNTARIOS de CAMPANA FUNDADO EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 1949 Personería Jurídica Decreto 1451 Reg. Sociedades de Bien Público Municipal 001 - Nac. 0514 Colon 369 (B 2804 FRG) Campana - Pcia. Bs. As. Argentina Tel: 0054 - 3489 - 422677 / 428716 E-mail: secretaria@abvc.org.ar Asamblea General Ordinaria Estimado Socio: En cumplimiento del artículo 37 de los ESTATUTOS REGLAMENTARIOS, convocamos para el día 12 de mayo a las 17:00 horas en el domicilio social sito en calle Colón Nº 369, de la Ciudad de Campana a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, donde se tratara el siguiente Orden del Día. 1) Consideración de la Memoria y Balance General, Inventario, Cuadro de Gastos y Recursos e informe de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio finalizado el 31/12/19. 2) Designación de dos asociados para que conjuntamente con el Presidente y Secretario Gral. Firmen el acta respectiva. Quórum de las Asambleas: ART. 40º - Las asambleas se celebraran válidamente, con la presencia de la mitad más uno de los asociados con derecho a voto. Una hora después de la fijada, si antes no se hubiera conseguido ese número, se reunirá legalmente constituida con el número de asociados presentes, siempre que no fuera inferior al total de miembros titulares del Consejo Directivo. Berzeri Jorge, Sec.Gral General Rodríguez Alberto, Presidente