MIERCOLES 05 DE MAYO DE 2021

MISA RECORDATORIA NESTOR N. TORRES 5/5/14 Al cumplir 7 años de su partida a laCasa del Padre pedimos porsu descanso eterno en la Misa de las 18 hs. hoy 5/5/21 en Parroquia del Carmen. QueridaChiqui siempre estas en el recuerdo de toda tu famnilia, te extrañamos, tu sonrisa y tu alegria, por siempre estarás en nuestro corazón. Dora. ---- FRASE DEL DIA La muerte es algo que no debemos temer porque, mientras somos, la muerte no es y cuando la muerte es, nosotros no somos. Antonio Machado. ----- MADRES UNIDAS DE CAMPANA Es un espacio para las familias que han perdido un ser querido en donde pueden expresar sus ideas, sentimientos y emociones para aliviar su dolor. No se tocan temas ni religiosos ni políticos. Mantenemos el anonimato. Nos reunimos los sábados a las 15 hs en Capilla del Señor 781 casi Esq. Rivadavia. Te esperamos!!