DOMINGO 16 DE MAYO DE 2021

Por el presente se informa a la comunidad de Campana que en el expediente Nº 19748 delJuzgado Contencioso Administrativo de Campana caratulado "CARRAZAN NORBERTO Y OTROS C/PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTROS S/PRETENSION ANULATORIA-OTJUICIOS-" se encuentra impugnada la legalidad en el otorgamiento del derecho que por ley 24734 se ha dado a favor del Sr.Carrazan Gustavo Alejandro y de la Sra. Andrei Azunta Anunciada en relación a los inmuebles sitos en San Martín 1048 y 1050 de Campana.QUEDAN TODOS LOS VECINOS INFORMADOS.

----- GUARDIA VETERINARIA

DOMINGOS Y FERIADOS

03489-15-515860

FRASE DEL DIA

Es que no hay buena revolución que no sea traicionada, sólo las malas revoluciones no se traicionan a sí mismas. Carlos Fuentes (1929-2012) Periodista y escritor mexicano.