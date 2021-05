SABADO 22 DE MAYO DE 2021

Cumpleaños

PAISAJE DESOLADO Se desmaya la noche

irrumpe la mañana,

el otoño nos ofrece

un paisaje desolado,

las hojas muertas cubren el suelo

envueltas en una mortaja amarillenta...

Los árboles muestran

sus ramas desnudas

como si fueran brazos

que imploran al cielo. El viento emite

un extraño lamento

la llovizna y el frío

lastiman el alma

y en la dulce calma

que el hogar entrega,

escribo un poema

con versos que guardan

sueños y esperanza

en la triste danza

COMUNICADO SOCIEDAD ITALIANA De acuerdo a las nuevas medidas de confinamiento establecidas por el Gobierno Nacional que rigen del 22/05 a las 00 hs hasta el 30/05, informamos que la Mutual NO suspende la atención presencial, pero si te pedimos: QUEDATE EN CASA, tenemos todos los medios de comunicación para seguir atendiéndote en forma virtual de 8 a 16 hs: • Consultorios Propios- SOLO CON TURNO PREVIO al 422729 • Celular de Atención Administrativa 03489-15-695130. • Bonos, Autorizaciones y Reintegros: marianasitaliana@gmail.com - evasitaliana@gmail.com - s.italianacampana@gmail.com • Pagos: Adherite el débito automático, o aboná transferencia bancaria, solicitando los datos vía mail • Celular para Urgencias/Emergencias: 03489-15-344310 las 24 hs. • Oficinas Administrativas 03489-422729/468181 en De Dominicis 734 Nos seguimos cuidando! ----- AGRADECIMIENTO NUEVO REMISES "LUZ": Quiere expresar su agradecimiento a las empresasque durante dieciocho años han confiado en nuestro servicio para el traslado de personas las mismas son: Supermercado Coto, Raybiti, Inteco, Osecac,Centro Empleados de Comercio, Osde; Ciems Emergencias, Claudio Bus;Transener, Colegio Armonia, C:M:P:, Kine Agro, Clinica UOM, UTN, Sindicato UOCRA. A los choferes y telefonistas que pasaron con nosotros y a los que están actualmente muchas gracias por la colaboracion prestada. Al público en general nuestras mil gracias por utilizar nuestros servicios y la confianza que han tenido en nosotros. Sigan viajando con los nuevos dueños, gente honesta y de trabajo, siempre al mismo número 421831 y whatsapp 3489-522144. ROBERTO Y SERGIO