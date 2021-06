MIERCOLES 02 DE JUNIO DE 2021

Cumpleaños

SE NECESITAN DADORES DE SANGRE De cualquier tipo o factor para el Sr. Saturnino Martínez. Presentarse en Hemoterapia del Hospital San José de lunes a sábado de 8.30 a 10.30 hs. Gracias!! ----- FRASE DEL DIA El hombre vive en un mundo en el que cada ocurrencia está cargada con ecos y reminiscencias de lo que ha ocurrido antes. Cada acontecimiento es un recordatorio. John Dewey (1859-1952 ) Filósofo estadounidense. ----- FELIZ DIA Gracias por todos los días de tu vida que dedicas a los demás. Sos mi orgullo, mi ejemplo a seguir y mi super Papá. Feliz día del bombero!!! Te Amo, Antonia ----- FELIZ DIA HEROES ¡Sí, los héroes existen! Feliz día a mis 3 bomberos favoritos: Papá Carlos (235) Nino Nicolás (285) Nino Emi (294). ¡Los Amo! La amarillita chinwenwencha y pata sucia!!! Antonia ----- FELIZ DIA BOMBEROS!! La sociedad de fomento del barrio Siderca saluda a la comisión directiva y a todo su cuerpo activo en su día. Que se cumplan todos sus anhelos, principalmente el destacamento, tan necesario para toda nuestra zona de influencia. ----- 75º ANIVERSARIO FUNDACIÓN REPÚBLICA ITALIANA El 2 de junio es el día de la Republica de Italia. Es una de las fechas importantes que celebra esa nación. Es la principal fiesta nacional porque recuerda el Referéndum Constitucional del 2 y 3 junio de 1946, cuando el pueblo italiano optó entre la monarquía y el sistema republicano, eligiendo este último. Con tal motivo la Asociación Dante Alighieri de Campana y su Unidad Académica, saludan a autoridades, instituciones, representantes de la colectividad italiana y a toda la comunidad, al celebrarse hoy un nuevo cumpleaños de la República Italiana. Lamentamos que las actuales circunstancias nos impidan reunirnos como todos los años, para celebrar juntos frente al busto del Gral. San Martín; pero nos sentimos igualmente cercanos a todos, unidos por el amor compartido por la tierra italiana, su gente, su lengua y su cultura ----- FELIZ CUMPLEAÑOS!!! MARCELA N. GOMEZ 2/6/21 "Amiga de mi corazón, hemos pasado muchas cosas juntas y realmente me siento muy agradecida con la vida por tener a mi lado a una persona tan especial. Eres más que una amiga para mí, eres como mi hermana y sinceramente te quiero con todo mi corazón y valoro mucho la amistad que tenemos. Te quiero, amiguita". Nelda ----- EXTRAVIO Se ha extraviado DNI a nombre de NORMA BATTISTELLA en la calle Rocca. Cualquier informacion llamar al 422800.